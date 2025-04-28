بوتين يعرب عن امتنانه لزعيم كوريا الشمالية على دور جنوده في معارك كورسك الروسية

بوتين يعرب عن امتنانه لزعيم كوريا الشمالية على دور جنوده في معارك كورسك الروسية

بوتين يعرب عن امتنانه لزعيم كوريا الشمالية على دور جنوده في معارك كورسك الروسية

كتب: هانى حسن

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن امتنانه لزعيم كوريا الشمالية على دور جنوده في معارك كورسك الروسية، وأن العلاقات الودية بين روسيا وكوريا الشمالية تتطور بنجاح في جميع الاتجاهات، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأضاف بوتين، أن قوات كوريا الشمالية ساعدتنا على صد الهجمات الأوكرانية دون خرق للقانون الدولي، والشعب الروسي لن ينسى أبدا إنجاز جنود القوات الخاصة الكورية الشمالية

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