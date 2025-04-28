تفاصيل حجز شقق وزارة الإسكان ضمن مبادرة سكن لكل المصريين

أعلنت وزارة الإسكان تفاصيل حجز شقق وزارة الإسكان في سكن لكل المصريين 7، وذلك لتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، ويشمل أول طرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام أسبقية الحجز، والتقديم من 21 مايو حتى 4 يونيو المقبل، وأولوية حجز شقق وزارة الإسكان في هذا الطرح ستكون لفئة متوسطي الدخل السابق تقدمهم بإعلانات الصندوق ولم يتمكنوا من سداد قسطين أو أكثر من الأقساط ربع السنوية وتم رفض طلباتهم.

محافظات تتضمَّن وحدات سكنية

وتتضمَّن قائمة المحافظات التى بها حجز شقق وزارة الإسكان 6 أكتوبر، حدائق العاصمة، حدائق أكتوبر وبدر، العاشر من رمضان، 15 مايو، رشيد، العلمين الجديدة، بني سويف الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر غرب أسيوط، أسوان الجديدة، والمحافظات التي بها وحدات مطروحة تتضمن الدقهلية- جمصة، ودمياط -شطا - تل وردة، والبحر الأحمر- الغردقة، والمنيا - مغاغة، ومطروح، ومساحات الوحدات تتراوح من 90 إلى 127 مترًا.

ضوابط وحدات الإسكان

ويدخل حجز شقق وزارة الإسكان سكن لكل المصريين 7 فى نظام التمويل العقاري بفائدة 8% سنويًا لمنخفضي الدخل، و12% سنويًا لمتوسطي الدخل على مدار 20 عاما، وجدية الحجز 50 ألف جنيه لمنخفضي الدخل، و100 ألف جنيه لمتوسطي الدخل، على أن يتم توفير كراسة الشروط وتسجيل بيانات الحجز ورفع الاستمارة من خلال موقع إليكتروني مخصص مع توضيح تفاصيل سداد مقدمات الحجز والمصاريف.