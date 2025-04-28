الخطر الخفي داخل تكييف منزلك قد يتحول إلى كارثة.. السر في التنظيف

كتبت - إسراء عبد العزيز

مع دخول الصيف وارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، يصبح الاعتماد على أجهزة التكييف أمرًا أساسيًا في معظم البيوت والمكاتب، ولكن مع الاستخدام المستمر قد يتحول التكييف من وسيلة للراحة إلى خطر حقيقي يهدد سلامة الأرواح والممتلكات، وخلال سطور التالية تستعرض «الوطن» الخطر الخفي داخل تكييف منزلك قد يتحول إلى كارثة، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» نصائح لتجنب حدوث أي حرائق أو تلفيات بسبب التكييف، وفقًا لموقع «HomeTips».

إهمال وتنظيف وصيانة فلتر التكييف قد يؤدي إلى نتائج كارثية، لأن الفلتر المتسخ يعيق تدفق الهواء بشكل طبيعي، ما يضغط بشدة على مكونات الجهاز الداخلية، خاصة الكمبروسر، الذي قد يسخن بدرجة مفرطة، ما يزيد من احتمالية حدوث أعطال كبيرة قد تصل إلى حد الانفجار وذلك يحدث بسبب تراكم الأتربة والشوائب يمنع مرور الهواء، ما يؤدي إلى ارتفاع حرارة مكونات التكييف.

كما أن ضغط الكمبروسر يعمل لفترات أطول وبجهد أكبر، ما يرفع درجة حرارته بشكل خطير، وحدوث تسريبات غازية وارتفاع الضغط داخل أنابيب الفريون قد يسبب تسربات خطيرة، وعند توافر شرارة كهربائية قد يحدث اشتعال أو انفجار، ومع ارتفاع الحرارة، قد تتلف الدوائر الكهربائية داخل التكييف، ما يزيد من خطر الحريق.

نصائح لتجنب حدوث أي حرائق أو تلفيات بسبب التكييف