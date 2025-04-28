الغطسة رقم 300.. سائحة نرويجية تحتفل بعيد ميلادها في الغردقة على طريقتها الخاصة

البحر الأحمر - شاذلي عبدالراضي:

لم يعد يكتفي بعض السياح بزيارة مدينة الغردقة مرة واحدة، وإنما أكثر من مرة في العام الواحد، مبرّرين بأنها مدينة السحر والجمال، وباتت موطنهم الثاني، ومن بينهم السائحة النرويجية «كاري»، التي أحبت الغردقة وعشقت بحرها، واكتملت فرحتها باكتمال عدد الغطسات تحت الماء إلى 300 غطسة في يوم ميلادها.

سائحة تحتفل 300 غطسة في الغردقة

احتفلت «كاري» مع زوجها بعيد ميلادها على شواطئ الغردقة، تزامناً مع الغطسة رقم 300 تحت الماء، وأعربت في تصريحاتها لـ«الوطن»، عن سعادتها بوجودها في مدينة السحر والجمال، مؤكدة أنها تحرص على زيارة الغردقة منذ سنوات، لأكثر من مرة في العام الواحد، وتعلقت بها حيث الغردقة تمتلك سحراً لا يقاومه كل مَن يزورها، فضلاً عن الأمن والأمان والاستقرار الذي تتمتع به، والشعب الطيب العطوف، والأجواء المعتدلة والطقس الرائع طوال العام، وعلى الشواطئ الخلابة.

سياح أوروبا في الغردقة

وقال أحمد بيجو، مدرب غطس بالغردقة، إن «كاري» حقّقت 300 غطسة أثناء تردّدها على شواطئ الغردقة، وحرصت على الاحتفال رافعة علم مصر، بمشاركة عدد من السياح من جنسيات أوروبية مختلفة، وفي أجواء مُبهجة، وحرص السياح الأجانب على التقاط الصور التذكارية، ونشرها على «السوشيال ميديا»، ما يُسهم في تنشيط السياحة والترويج لمدينة الغردقة.

رواج سياحة الغطس في الغردقة

تمتلك الغردقة أفضل مواقع الغوص في العالم، حسب «بيجو»، في تصريحات لـ«الوطن»، ما يجذب سياح أوروبا، وعلى رأسها ألمانيا، الأكثر وصولاً إلى الغردقة، تليها فرنسا وإنجلترا وهولندا وروسيا وتركيا وبولندا والتشيك والنمسا والمجر وبلجيكا وسويسرا.

وأضاف أن شواطئ الغردقة تضم عدداً من الجزر والمحميات الطبيعية والشواطئ الخلابة ومواقع الغوص الفريدة والشعاب المرجانية والأسماك الملونة والكائنات البحرية النادرة التى تجذب آلاف السياح من هواة الغوص فى العالم.