قرار حكومي باستمرار تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال «المرشدين السياحيين»

قرار حكومي باستمرار تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال «المرشدين السياحيين»

قرار حكومي باستمرار تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال «المرشدين السياحيين»

كتبت: بسمة عبدالستار

نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة السياحة رقم 205 لسنة 2025، بشأن استمرار عمل اللجنة الخاصة بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين، وذلك في العدد 95 في 29 أبريل 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار أنَّه يتمّ استمرار عمل اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 364 لسنة 2024 المشار إليه بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين، وذلك في مباشرة مهامها المنصوص عليها في هذا القرار، وذلك لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء القرار الوزاري المشار إليه.

وجاء في المادة الثانية من القرار، أنَّه 0ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

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