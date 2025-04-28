«الوقائع» تنشر قرار مجلس الدولة بنقل مقار لجان الفتوى لحي السفارات

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار مجلس الدولة رقم 289 لسنة 2025، بشأن نقل مقار وإدارات ولجان الفتوي بمجلس الدولة لحي السفارات بمدينة نصر بالقاهرة، وذلك في العدد 94 تابع ج في 28 أبريل 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، تنقل مقار إدارات ولجان الفتوي بمجلس الدولة إلى مجمع إدارات ولجان الفتوي الكائن 9 حي السفارات مدينة نصر القاهرة وذلك اعتبارًا من 5/5/2025.

وجاء في المادة الثانية من القرار، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام تنفيذه.