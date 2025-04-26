أسعار الكتاكيت اليوم السبت 26-4-2025 في مصر.. قائمة بكل الأنواع

كشفت بورصة الدواجن عن تحديث جديد في أسعار الكتاكيت اليوم السبت 26-4-2025 في مصر خلال بداية التعاملات اليومية، إلى جانب المزارع، ويتراوح سعر الكتكوت الساسو اليوم السبت في بورصة الدواجن بين 13 و14 جنيهًا.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

وأوضحت بورصة الدواجن أن أسعار الكتاكيت اليوم السبت 26-4-2025 في مصر بمزارع الدواجن ومعامل إنتاج الكتاكيت، جاءت أسعارها كالتالي:

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن

- يتراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت في بورصة الدواجن بين 45 و 53 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكتكوت الساسو بيور اليوم السبت في بورصة الدواجن بين 13 و 14 جنيهًا.

- يتراوح سعر كتكوت روزي بيور اليوم السبت في بورصة الدواجن بين 13 و 14 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت في مصر

- يتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني اليوم السبت في بورصة الدواجن بين 11 و12 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكتكوت البلدي اليوم السبت في بورصة الدواجن بين 7 و 7.5 جنيه.

- يتراوح سعر الكتكوت الهجين اليوم السبت في بورصة الدواجن بين 9 و 10 جنيهات.