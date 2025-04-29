اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر والصومال لبحث العلاقات والشراكة الاستراتيجية

اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر والصومال لبحث العلاقات والشراكة الاستراتيجية

اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر والصومال لبحث العلاقات والشراكة الاستراتيجية

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفيًا أمس مع عبد السلام عبدي علي، وزير الخارجية والتعاون الدولي الجديد لجمهورية الصومال، وفقا لبيان وزارة الخارجية الصادر صباح اليوم الثلاثاء.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأ ن الوزير عبد العاطي قدم التهنئة لنظيره الصومالي بمناسبة تعيينه وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي، معرباً عن تمنياته له بالتوفيق والسداد في مهمته الجديدة.

روابط تاريخية بين مصر والصومال

وأكد وزير الخارجية على عمق العلاقات التاريخية والراوبط الأخوية التي تربط مصر والصومال، والتي تم ترفيعها في يناير 2025 إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة السيد حسين شيخ محمود رئيس الجمهورية الفيدرالية الصومالية إلى مصر.

التزام مصر الكامل بدعم وحدة وسلامة الأراضي الصومالية

وأكد الوزير عبد العاطي على التزام مصر الكامل بدعم وحدة وسلامة الأراضى الصومالية ومؤسساتها الوطنية وجهود تحقيق الأمن واستقرار في الصومال، لما يمثله استقرار الصومال من أهمية بالغة لاستباب السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي. وأكد على وقوف مصر إلى جانب الصومال في مواجهة الإرهاب والتطرف في هذه المرحلة الدقيقة، مشدداً على الحرص على تقديم كافة أشكال الدعم للجانب الصومالي فى مجال مكافحة الارهاب.

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