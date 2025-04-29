سحب 3 أدوية من الصيدليات.. بينها مضاد حيوي شهير

أصدرت هيئة الدواء منشورًا رسميًا بسحب المستحضر الحيوي Pedicort Syrup 100 ml، وأوضحت في المنشور أن سبب السحب هو عدم مطابقة التشغيلة المحددة لمواصفات معامل الهيئة، وقد تقرر سحب المستحضر ووقف تداوله وتحريزه.

وأكدت الهيئة أنه في حال الشك في المستحضر الحيوي، يجب الرجوع إليها عبر الخط الساخن 15301 أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها، مشددة على أن هذا السحب يخص التشغيلات الواردة في المنشور فقط، ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام.

الجدير بالذكر أن المستحضر الحيوي يُستخدم لعلاج عدد من حالات الحساسية.

كما أصدرت الهيئة منشورًا آخر بسحب مستحضر Flumox 1000 mg fct، نظرًا لعدم مطابقته لمواصفات معامل الهيئة. وأشارت إلى أنه في حال الشك، يجب الرجوع إلى الهيئة أو إلى الصيدلي، موضحة أن قرار السحب يخص التشغيلات الواردة في المنشور فقط، ولا يشمل تداول المستحضر بوجه عام.

ويُذكر أن المستحضر الحيوي Flumox يُعد مضادًا حيويًا يُستخدم لعلاج الكحة، والتهاب الأذن الوسطى، والتهاب الجيوب الأنفية.

وفي السياق ذاته، أصدرت الهيئة خطابًا توعويًا بشأن المستحضر الحيوي ORIGEN NUTRACEUTICALS WFS وORIGEN NUTRACEUTICALS MFS، مشيرة إلى أن الشركة المُصنّعة أبلغت باحتمالية وجود عبوات مجهولة المصدر من الصنف المذكور، وذلك وفقًا لما أفادت به الشركة نفسها، علمًا بأنه لم يتم رصد هذه العبوات من قبل مفتشي هيئة الدواء حتى تاريخه.