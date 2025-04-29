«التعليم» تلزم مديري مدارس القاهرة والجيزة بحضور برنامج بناء القدرات

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا إلى مديرية التربية والتعليم بالجيزة والقاهرة، يشتمل على ضرورة تواجد مديري المدارس لمتابعة حضور برنامج بناء القدرات، لدعم تطوير المدارس الحكومية ورفع كفاءة العاملين بها.

برنامج بناء القدرات

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطاب للمديريات التعليمية، أنه يتم التنبيه على مديري المدارس وعددهم 60 مدير مدرسة بالتواجد بأحد فنادق مدينة سموحة بمحافظة الإسكندرية، وذلك لحضور برنامج بناء القدرات، يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل الجاري على أن يبدأ التسكين الساعة 3 عصراً والمغادرة يوم السبت 3 مايو المقبل في الساعة 3 عصراً علماً بان المشاركين لن يتحملوا أي نفقات.