خسائر غير مسبوقة في جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ «7 أكتوبر».. «جولاني» الأكثر تضررًا

كشفت صيحفة «يديعوت أحرونوت» عن الخسائر التي وقعت في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمختلف اللواءات، منذ بداية أحداث 7 أكتوبر حتى الآن.

وأشارت الصحيفة إلى أن لواء جولاني أكثر قوة عسكرية خسرت جنودًا وضباطًا منذ بدء حرب غزة، وصل عددهم إلى 109، 70 منهم خلال هجوم 7 أكتوبر والباقون خلال المعارك البرية، يليه لواء ناحال 63 والمظليين 46 جنديا والكوماندوز 43 جنديا واللواء 401 قتل 39 جنديا يهلوم «الهندسة» قتل منه 37 جنديا، اللواء السابع 29 جنديا، واللواء كفير 24.

تفاصيل خسائر الجيش الإسرائيلي

وأوضحت الصحيفة أن 850 جنديًا قتلوا خلال حرب غزة، كما قتل 816 على جبهة غزة، منهم 410 منذ بداية المناورات البرية و87 قتلوا على الجبهة الشمالية منهم 60 منذ بدء المناورات البرية كما قتل 29 في هجمات بالضفة والقدس وإسرائيل.

وذكرت الصحيفة أن 191 من القتلى هم ضباط، 6 برتبة عميد و10 برتبة مقدم و77 برتبة رائد و98 برتبة نقيب و16 برتبة ملازم، وهناك 257 قتيلا ضباط برتب مختلفة غالبيتهم العظمى من الاحتياط من رتبة رقيب أول إلى عريف 241 منهم رقيب أولو129 رقيبا و16 عريفًا.

ولفتت إلى أن 42% من القتلى منذ بدء المناورات في غزة هم من جنود الاحتياط 64% من القتلى في الحرب هم من الشباب تحت سن 25 عامًا، مشيرة إلى مقتل 66 إسرائيلية من قوات الأمن بما في ذلك المجندات وضابطات الشرطة، وسقط 13 جنديًا من الطائفة الدرزية و10 جنود من الطائفة البدوية، و68 إسرائيليًا ممن قتلوا هم من سكان القدس و25 من تل أبيب و24 في السبع و22 من حيفا.