تجنيد الحريديم.. الجيش الإسرائيلي أمام اختبار الانقسام الداخلي

تجنيد الحريديم.. الجيش الإسرائيلي أمام اختبار الانقسام الداخلي

تجنيد الحريديم.. الجيش الإسرائيلي أمام اختبار الانقسام الداخلي

كتبت: رشا فؤاد

مع استمرار الحرب في غزة تستمر أزمات التجنيد في الداخل الإسرائيلي، إذ أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أقر تعديلا جديدا أسماه بأمر طوارئ 77، يلزم الجنود من خلاله بالبقاء في الخدمة 4 أشهر إضافية بعد انتهاء خدمتهم النظامية.

جاء ذلك وفق تقرير تلفزيوني عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، بعنوان «أزمة تجنيد الحريديم.. الجيش الإسرائيلي أمام اختبار الانقسام الداخلي»، مسلطًا الضوء على عجز إسرائيل عن تجنيد الحريديم واستمرار الحرب في غزة.

عجز الحكومة الإسرائيلية عن تجنيد الحريديم واستمرار الحرب

وأشار التقرير إلى أنها أزمة جديدة تُضاف لسابقتها الناتجة عن عجز الحكومة الإسرائيلية عن تجنيد الحريديم واستمرار الحرب في قطاع غزة، حيث قالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لديه نقص قُدر بنحو 10 آلاف جندي.

زعيم المعارضة الإسرائيلية ينتقد حكومة نتنياهو

المحكمة العليا في إسرائيل طرحت تساؤلاتها عن أسباب عدم إصدار الحكومة أوامر تجنيد للحريديم ولماذا لا يُفرض عليهم عقوبات شخصية، زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد انتقد حكومة غريمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذ كال لها الانتقاد على المسارين لفرضها أعباء متزايدة على جنود الاحتياط بدلا من تجنيد الحريديم ودفعها بجنود لم يكملوا تدريبهم إلى قطاع غزة لسد العجز في أعداد الأفراد حسب هيئة البث الإسرائيلية.

جنود الاحتياط في أحدث الإحصائيات يمارسون امتناعا عن الخدمة قُدر بنحو 40% من تعدادهم بسبب الإرهاق من طول مدة الحرب لتضيف تلك النسبة عبئا جديدا على قيادات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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