ضبط المتهمين بالتورط في جلب 420 كيلو حشيش اصطناعي بأكثر من مليار جنيه

ضبط المتهمين بالتورط في جلب 420 كيلو حشيش اصطناعي بأكثر من مليار جنيه

ضبط المتهمين بالتورط في جلب 420 كيلو حشيش اصطناعي بأكثر من مليار جنيه

محمد بركات

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية باقي عناصر التشكيل العصابي المتورط في جلب مخدر الحشيش الاصطناعي، عقب تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة.

عُثر بحوزتهم على 420 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش الاصطناعي، وكمية من المواد المخدرة المتنوعة، وكميات من المواد الخام المستخدمة في خلط وتهيئة المواد المخدرة، إضافة إلى 6 سيارات، وكمية من المشغولات الذهبية، ومبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، جميعها من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وتُقدر قيمة المواد المخدرة المضبوطة بـ863 مليون جنيه، ليصبح إجمالي القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة نحو 1.283 مليار جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة الجريمة وحماية المجتمع.

ضبط باقي عناصر التشكيل العصابي المتورط في جلب الحشيش الاصطناعي ضبط باقي عناصر التشكيل العصابي المتورط في جلب الحشيش الاصطناعي ضبط باقي عناصر التشكيل العصابي المتورط في جلب الحشيش الاصطناعي ضبط باقي عناصر التشكيل العصابي المتورط في جلب الحشيش الاصطناعي

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