عبق الماضي وروعة التصميم الخالد.. قصة تأسيس غرفة السيارات الكلاسيكية وتفاصيل محتوياتها

كتبت:- نرمين عزت

في أحد شوارع وسط البلد على بُعد خطوات من ميدان التحرير، تقع واحدة من الأماكن العتيقة التي تسرق عينيك في جولة سريعة إلى الماضي، تُعيد إليك سحر القاهرة وهدوءها وخلوّ الشوارع، ورُقيّ الناس ورقة ملامحهم؛ ويُخيّم على الأجواء عبق الستينيات بلون الأبيض والأسود، كل هذه المشاعر تتسرّب إلى قلبك في غرفة السيارات الكلاسيكية بنادي السيارات والرحلات، التي تضم آلاف السيارات الكلاسيكية التي تحتفظ بجمالها كما كانت تمامًا، يعتني بها مجموعة من هواة السيارات الذين جمعوها في مكان واحد يحافظ عليها ويحتفي بها مرتين في العام؛ مرة في أبريل وأخرى في وقت آخر من العام يحدده أعضاء الغرفة.

رئيس غرفة السيارات الكلاسيكية يكشف كواليس إنشائها

منير الزاهد، رئيس غرفة السيارات الكلاسيكية في نادي السيارات والرحلات المصري، كشف في تصريحات لـ«الوطن» كواليس إنشاء الغرفة ومحتوياتها، قائلًا إنها بدأت منذ حوالي 20 عامًا، عندما اجتمع أعضاؤها كأصدقاء، وحصلوا على غرفة أو قاعة في معرض Automech Formula، وعرضوا وقتها سياراتهم كهواية، ثم تقدموا بدعوة لمجلس إدارة نادي السيارات والرحلات للزيارة وحضور الحفل الختامي.

ولبّى أعضاء نادي السيارات الدعوة، وانبهروا بالسيارات والتراث الموجود، وقرروا بعدها تشكيل لجنة مختصة بأنشطة السيارات التراثية والتاريخية في النادي، وتطورت الأمور خلال 20 عامًا إلى أن أصبحت هذه الغرفة عضوًا في الاتحاد الدولي للسيارات الكلاسيكية FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens).

وأضاف «الزاهد» أن نادي السيارات يمثل مصر في الـFIA (الاتحاد الدولي للسيارات والسياحة)، و الاتحاد الدولي للدرجات النارية fim، واتحاد ال iru «IRU the International Road Transport Union» وهو ما أضاف الكثير لغرفة السيارات:« وأصبح نشاط السيارات الكلاسيكية نشاطًا له اعتبارية وكيان معترف به، هدفنا الحفاظ على التراث، ونشر الهواية، وتشجيع الشباب، لأن السيارات الكلاسيكية كلها تحكي تاريخ مصر، وكل سيارة شهدت وعاصرت تاريخًا مهمًا جدًا».

ويصنّف الاتحاد الدولي السيارات بطرق معينة؛ فليست كل سيارة قديمة تُعدّ كلاسيكية، أول شرط أن يمر عليها 40 عامًا، ويجب أن تكون «سيليبريتي موديل» أو من السيارات الشهيرة مثل: رولز رويس، كاديلاك، بويك، جاجوار، مرسيدس، شيفروليه، شمارو، بنتلي، فورد، بورش، وغيرها من السيارات الأمريكية والأوروبية، كما يجب أن تكون السيارة مُعتنى بها، ولا تُستخدم في التنقلات اليومية.

وبالنسبة لتصنيف السيارات في الغرفة، يقول «الزاهد» إن الاتحاد الدولي للسيارات يُقسّم السيارات الكلاسيكية إلى أربع فئات:

الأولى «الأنتيك»، التي أُنتجت ما بين الحرب العالمية الأولى والثانية،

الثانية «الـVintage»، ما بعد الحرب العالمية الثانية حتى أواخر الستينات،

الثالثة «الكلاسيك»، من أوائل السبعينات حتى يصل عمرها إلى 40 عامًا (أي أوائل الألفية).

والرابعة «المودرن كلاسيك»، وعمرها ما بين 35 و45 سنة.

مشاعر أعضاء الغرفة بالسيارات

وبعد جولة السيارات الكلاسيكية في القاهرة، وصف منير الزاهد مشاعره هو وأعضاء الغرفة بهذا الحدث، قائلًا: «كان شعورنا مزيجًا بين المتعة والاستمتاع بالسيارة الكلاسيكية وهي ماشية بحالة جيدة وسط العربيات، وقدر من الخوف الشديد عليها لأن الطرق زحمة جدًا، في سيارات كثيرة أصحابها بيراعوا إن دي عربية كلاسيك، صاحبها محافظ عليها، وبيراعوا ترك مسافات كافية، وفي آخرين بيتزاحموا حوالين العربية عايزين يصوروا ويستفسروا، والزحمة دي فيها خطورة شديدة جدًا، لأن لو حصل أي ضرر، مش بس مادي، لكن معنوي كبير جدًا».

وبالنسبة له، كل سيارة تحمل دلالة خاصة، قائلًا: «بيستحضرنا إيه؟ لما نقول عربية فريد الأطرش الباكارد باتريشن، نفتكر فيلم«رسالة من امرأة مجهولة»، عربية الفنان عبد الحليم حافظ «الفورد موديل 55» فكرّتنا بفيلم «الوسادة الخالية» و«حكاية حب»، وعربية السادات بتفكرنا بحرب أكتوبر وتحرير سينا، كل سيارة ليها دلالات لطيفة بنعيشها».