حالات سحب رخصة القيادة لسائقي السيارات.. احذر الوقوع فيها

في كثيرا من الأحيان، يتعرض العديد من سائقي السيارات لموقف سحب رخصة القيادة خاصته بسبب القيام ببعض الأخطاء التي تعرضه لذلك، دون علم منه بأن ذلك يعرضه لسحب رخصة القيادة، ما يجعل الإدارة العامة للمرور تحرص على توضيح الحالات التي يتم سحب رخصة القيادة بها حتى يتجنبها سائقي السيارات.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور الحالات التي يتم سحب رخصة القيادة بها، ونوضح من خلال هذا التقرير تلك الحالات، وفق الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية، كالتالي:

حالات سحب رخصة القيادة.. احذرها

1- في حالة ضبط قائد المركبة لأول مرة تحت تأثير خمر أو مخدر، وفي حالة امتناع قائد المركبة عن الفحص الطبي أو لجوئه إلى الهرب عند تقرير فحصه طبيا أو إحالته للفحص الطبي للاشتباه في وقوعه تحت تأثير خمر أو مخدر، وفقا للمادة 66 من القانون يتم سحبها لمدة 90 يوما.

2- عند ضبط قائد المركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب العامة فيها أو إذا سمح بذلك يتم سحب الرخصة لمدة لا تجاوز 90 يوما من تاريخ الضبط

3- تسري أحكام البندين 1 و 2 من هذه المادة على رخص قيادة مركبات النقل البطيء وعند وقوع الفعل المبرر لها من قائد دراجة ركوب أو عربة يد، فتسحب رخصة تسيير المركبة لنفس المدة المقررة لسحب رخصة القيادة

4- في حالة تكرار ضبط سيارة أجرة بعدادها خلل خلال 6 أشهر، يتعين سحب رخصة القيادة إداريا لمدة 30 يوما.

5- كل سائق سيارة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل ركاب أو تشغيل العداد أو تقاضى أجرا أكثر من المقرر أو نقل عددا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر أو قام بنقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لسيارات الأجرة بدون عداد ويكون سحب رخصة القيادة لمدة 30 يوما وإذا عاد لارتكاب أي من هذه الأفعال خلال 6 أشهر من تاريخ السحب السابق تسحب رخصة قيادته لمدة 90 يوما.

6- كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء أية فضلات أو مخلفات بناء أو أي أشياء أخرى، وكل من قاد مركبة في الطريق تصدر أصواتا مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة أو مؤثرة على صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط من حمولتها، ما ينال من سلامة الطريق أو يشكل خطرا أو إيذاء لمستعمليه ويكون السحب لمدة لا تقل عن 30 يوما ولا تزيد عن 60 يوما، فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال 3 شهور من تاريخ ارتكابه الفعل السابق تسحب رخصة قيادته لمدة 90 يوما، وفى حالة العودة إلى الفعل ذاته مرة ثالثة خلال 6 أشهر من ارتكاب الفعل الثاني تسحب رخصة قيادته لمدة عام.