رئيس جامعة عين شمس: صرف أكثر من 3.5 مليار جنيه في تطوير المستشفيات

اكد الدكتور محمد ضياء، رئيس جامعة عين شمس، أن مستشفيات جامعة عين شمس نجحت في إجراء أكثر من 150 ألف عملية جراحية خلال العام الماضي، إذ استقبلت اكثر من مليوني مريض، فضلا عن دورها الفعال في تقديم الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين والمرضي بمختلف المناطق، مشيرا إلى صرف أكثر من 3.5 مليار جنيه في تطوير المستشفيات الدمرداش من الموازنة الخاصة بالجامعة، ومثلهم أيضا من التبرعات يعني بإجمالي 7 مليارات جنيه.

استقبال أكثر من مليوني مريض



وأضاف خلال كلمته في مؤتمر المستشفيات الجامعية الاول، أن هناك تطويرا شاملا لقطاع المستشفيات الجامعية الدمرداش وغيرها، مشيرا إلى أن المستشفيات الجامعية كان لها دورا كبيرا في عمليات زراعة الأعضاء.

رؤية شاملة في تقديم الخدمات الطبية



وأكد أن الدولة المصرية لم تتاخر يوما في دعم المستشفيات الجامعية وتقديم سبل الرعاية للمواطنين، موضحا أن المستشفيات الجامعية تتمتع برؤية شاملة في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين ولها دور فعال في تقديم الخدمة الطبية في مصر.