«صحة النواب»: طفرة كبيرة تشهدها المستشفيات الجامعية قريبا



اكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ورئيس لجنة القطاع الصحي بالمجلس الأعلى للجامعات، أن المستشفيات الجامعية تواصل تقديم الخدمات المتميزة في كل المحافظات، لما لها من دور كبير في تحمل دور الرعاية المختلفة والمتقدمة بجانب مستشفيات وزراة الصحة.

التعاون بين المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة

وأضاف خلال كلمته في حفل تدشين المؤتمر الأول للمستشفيات الجامعية بحضور عدد من الوزراء، أن اليوم هو أول مؤتمر رسمي للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وقانونها يحتاج لتعديلات، وكذلك العمل على زيادة العلاقة بين المستفيات الجامعية ووزارة الصحة.

تقديم خدمة علاجية

وأضاف أن هناك طفرة كبيرة ستشهدها المستشفيات الجامعية خلال الفترة المقبلة، ولأول مرة نجد أن لدينا في الأعلى للجامعات لجنة تخطيط متميزة تستهدف الإرتقاء بالمنظومة كاملة، مشيرا إلى أن المستشفيات الجامعية درع وسيف في تقديم الخدمة العلاجية للمواطنين، ومجابهة الامراض فضلا عن التدريب والتأهيل.