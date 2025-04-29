مهرجان لوكارنو السينمائي يكرم جاكي شان بجائزة «إنجاز العمر» في دورته الـ78

كتبت: نورهان نصرالله

أعلنت إدارة مهرجان لوكارنو السينمائي عن تكريم النجم جاكي شان في دورته الـ 78، بجائزة إنجاز العمر، تكريمًا لأستاذ فنون القتال الذي ساهم في رسم ملامح سينما الحركة في هونج كونج قبل أن يُصبح ركيزة أساسية في هوليوود، ووصف المهرجان السويسري المُخصّص للسينما المستقلة في بيان له، «شان» بكونه: «محبوبٌ لأفلامه الحركية التي سدّ الفجوة بين الشرق والغرب».

ومن المقرر أن يعرض مهرجان لوكارنو، في دورته المقامة في الفترة من 6 إلى 16 أغسطس، الأفلام الأولى لـ جاكي شان ومنها: «Project A» إنتاج عام 1983، و«Police Story» إنتاج عام 1985، اللذان أخرجهما وقام ببطولتهما، كجزء من برنامج تكريمه في المهرجان، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

المديرة الفنية لمهرجان لوكارنو: جاكي شان أعاد صياغة قواعد السينما في هوليوود

وقالت جيونا أ. نازارو، المديرة الفنية لمهرجان لوكارنو: «جاكي شان، المخرج والمنتج والممثل وكاتب السيناريو ومصمم الرقصات والمغني والرياضي ومؤدي الحركات الخطيرة المتهور، شخصية محورية في السينما الآسيوية المعاصرة، وقد أعاد تأثيره صياغة قواعد السينما في هوليوود».

وتابع: «منذ سنوات دراسته في أكاديمية الدراما الصينية تحت إشراف الأستاذ يو جيم-يوين، وعمله في سن مبكرة كممثل بديل، واصل شان ابتكار سينما فنون القتال وما وراءها، بموهبته الكوميدية الأصيلة، استوعب دروس باستر كيتون والسينما المبكرة، مبتكرًا روائع فنية أسرت الجماهير حول العالم، وحساسية تليق بالموسيقى الكلاسيكية، شكّل شاعريةً غير مسبوقة للجسد البشري وهو يتحرك. في السينما، ثمة ما قبل جاكي شان وما بعده».