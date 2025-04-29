وكيل «تعليم مطروح» تستبعد مدير مدرسة وتحول 6 معلمين في السلوم للتحقيق

كتب - محمد بخات

أجرت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم، جولة تفقدية مفاجئة في عدد من مدارس إدارة السلوم الحدودية أقصى غرب المحافظة، لمتابعة سير العملية التعليمية وانضباط الدراسة، بحضور إيهاب أنور مدير عام التعليم العام، وأحلام الإمام مدير إدارة التعليم الإعدادي، وثروت المهدي مدير إدارة التعليم الابتدائي.

وتابعت وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، سير العمل في الفصول وآليات تنفيذ المهام اليومية والتقييمات الأسبوعية والشهرية وفق التكليفات الوزارية، والاطلاع على كراسات المهام اليومية وكشاكيل الطلاب في مختلف المواد.

وطالبت مسؤولي المدارس بالالتزام بالمواعيد المحددة للتقييمات في سبيل تحقيق الهدف المأمول منها، بتحديد المستوى الحقيقي للطلاب على أرض الواقع، وعلاج أي قصور أو تراجع في المستوي العلمي أولا بأول.

مبادرة «مدرستي تكتب وتقرأ»

وقالت إنّه جار تنفيذ مبادرة مدرستي تكتب وتقرأ بطلاقة في مدارس مدينة السلوم الابتدائية، من خلال متابعة المستوى اللغوي لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في القراءة والكتابة.

استبعاد مدير مدرسة وتحويل 6 معلمين للتحقيق

وقررت نادية فتحي في ختام جولتها الميدانية بمدارس السلوم، استبعاد مدير مدرسة الساعدي الابتدائية للإهمال الشديد في أداء واجباته الوظيفية، وتحويل 6 معلمين لجهات التحقيق لعدم تأدية واجباتهم الوظيفية المنوط القيام بها.

اجتماع رؤساء الأقسام ومديري المدارس بالسلوم

وعقدت اجتماعا مع رؤساء الأقسام ومديري المراحل التعليمية ومديري المدارس في مقر ديوان الإدارة التعليمية بحضور أشرف مأمون مدير إدارة السلوم، وسلومة حماد وكيل الإدارة، تناولت خلاله آليات العمل والعقبات التي تعاني منها مدارس المدينة الحدودية والنجوع والقرى التابعة لها، مؤكدة أنّ خطة العمل التي تنتهجها بالمديرية تتمثل في رصد وتحديد المشكلة ثم طرح الحلول الفورية وفق الإمكانيات المتاحة.

الانضباط في العمل

وأكدت مديرة تعليم مطروح للحضور، التحلي بالجدية والانضباط وتقدير المسؤولية، لتخطي أي عقبات قد تواجه منظومة العمل، وتحقيق تقدم ملموس للعملية التعليمية بمدارس القطاع، بما يكفل تقديم منتج تربوي تعليمي يستفيد منه أبناؤنا الطلاب.