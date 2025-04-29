أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه سيتم العمل على إنشاء لائحة للتدريب الطبي موحدة على الجامعات، وكذلك اتفاقية موحدة مع وزارة الصحة لإشراكها في عملية التدريب.

يجب على كل جامعة أن تتولى المستشفيات المجاورة

ومن جهته، أكد الدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب جامعة عين شمس، أن التدريب الطبي في المستشفيات الجامعية يجب ألا يقتصر عليها، وضروري أن يخرج خارجها، وأن يكون التدريب بمختلف القطاعات والمستشفيات الجامعية وغيرها في المنطقة الوحيدة التي بها كلية الطب، ويجب على كل جامعة أن تتولى المستشفيات المجاورة ليكون التعاون مشتركًا في التدريب الطبي، وسيكون له فائدة كبيرة في زيادة الإمكانيات والقدرات للمتدربين، ولدينا قوى بشرية متميزة.

أساس فكرة إنشاء المستشفيات التعليمية

جاء ذلك خلال مداخلته في الجلسة الحوارية الأولى للمؤتمر الأول للمستشفيات الجامعية 2025 بحضور عدد من الوزراء.

ومن جهته، أكد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية، أن فكرة التدريب والتوسع في الأماكن لها موجودة منذ زمن، وهي أساس فكرة إنشاء المستشفيات التعليمية، وهي كانت ذات شقين وتم العمل عليها على أكمل وجه، مشيرًا إلى أنه يجب العمل أيضًا على زيادة المرتبات ودخول كوادر أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، وأن يكون لكل عمل أجر.