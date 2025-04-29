رئيس جامعة بنها يؤكد أهمية إطلاق منصة رقمية لتأهيل الشباب لسوق العمل

كتب: حسن صالح



شارك الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، فى فعاليات النسخة الثانية من مبادرة «كن مستعدًا» تحت شعار «مليون مبتكر مؤهل» (Be Ready – 1M)، في إطار المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية»، والتي أطلقها الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور محمد جبران، وزير العمل.

وجاءت فعاليات المبادرة بحضور نخبة من الشركاء الدوليين والإقليميين، بينها منظمة العمل الدولية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، ومعهد الابتكار العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة والقيادات الأكاديمية وصُنّاع القرار ورواد الأعمال والإعلاميين.



وأكد الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، اهتمامه البالغ بالمشاركة في إطلاق المبادرة، التي تعكس إيمان الدولة بدور الشباب كمحرك رئيسي للتنمية، موضحا أهمية إطلاق منصة رقمية متكاملة توفر مسارات متعددة للتأهيل المهني والابتكاري للشباب، بما يؤهلهم لسوق العمل.

وأشار إلي دعم الكامل لمبادرات الدولة التي تستهدف إعداد جيل متميز قادر على قيادة المستقبل، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.



وأشاد الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، بالتنظيم المتميز للفعالية والمستوى الراقي للمبادرة، التي تعكس رؤية طموحة للدولة في تمكين الشباب وتأهيلهم لمتطلبات المستقبل، وأكد أن مثل هذه المبادرات تمثل خطوة مهمة نحو بناء مجتمع معرفي مبتكر، يعتمد على الشباب كركيزة أساسية للتنمية الشاملة.

واوضح تطلعه إلى تعزيز مشاركة جامعة بنها الأهلية في الفعاليات المقبلة، مشددًا على أهمية تكثيف البرامج التدريبية والمهنية التي تواكب احتياجات سوق العمل، بما يسهم في تخريج كوادر قادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.









