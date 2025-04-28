افتتاح معرض الزهور الثاني في جامعة بنها (صور)

افتتاح معرض الزهور الثاني في جامعة بنها (صور)

افتتاح معرض الزهور الثاني في جامعة بنها (صور)

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرض الزهور في نسخته الثانية الذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

معرض زهور جامعة بنها

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة بمشتهر، والدكتور رضا عبدالحليم عميد كلية الحقوق، ووكلاء الكليات، تحت إشراف الدكتور أحمد سعيد الأستاذ بكلية الزراعة بمشتهر، وبتنظيم عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.

معرض زهور جامعة بنها

نباتات الزهور المختلفة

وتفقد رئيس جامعة بنها ومرافقوه أجنحة المعرض، التي ضمّت العديد من نباتات الزهور المختلفة والمتنوعة والورود الطبيعية، والنباتات الطبية والعطرية والشتلات ونباتات الزينة بأنواعها، والخامات والمستلزمات الزراعية، وبمشاركة كلية الزراعة بمشتهر وعدد من العارضين.

معرض زهور جامعة بنها

أنواع الأشجار المثمرة

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي إنّ معرض الزهور الذي تنظمه الجامعة فرصة فريدة لمنسوبيها وللمواطنين للاطلاع على الأشجار المثمرة والنباتات المختلفة، مشيرا إلى أنّ المعرض يهدف إلى التوعية بأهمية مبادرة 100 مليون شجرة، وأهمية الأشجار في حياتنا اليومية في المحافظة على البيئة وتجميلها للحد من التغيرات المناخية.

معرض زهور جامعة بنها

من جانبه، أضاف الدكتور السيد فودة، أنّ المعرض يهدف إلى تنمية الذوق العام للطلاب ونشر ثقافة التشجير والوعي بكيفية اختيار الأنواع المناسبة طبقا لكل مكان وكيفية زراعتها وطرق الاعتناء بها، وتسويق وبيع منتجات المعرض إلى مجتمع الجامعة والمجتمع الخارجي بأسعار مناسبة.

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