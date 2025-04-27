رئيس جامعة بنها الأهلية: ندعم الأنشطة الطلابية لإعداد أجيال قادرة على الابتكار

كتب - حسن صالح:

استقبل الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية بالعبور، اليوم، فريق كلية الهندسة الذي شارك في مسابقة MATE ROV في نسختها الـ 13 خلال أول مشاركة رسمية للجامعة في هذه المسابقة المتخصصة في مجال تصميم وتصنيع الروبوتات الغاطسة إذ حصلت الجامعة علي جائزة RAISING STAR والمركز الرابع علي مستوى الجمهورية.

دعم جامعة بنها الأهلية للطلاب الموهوبين

وأوضح الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية في بيان، اليوم، حصول فريق ROVENGERS من كلية الهندسة بالجامعة علي المركز الرابع علي مستوى الجمهورية في مسابقة MATE ROV في إطار اهتمام الجامعة بتقديم الدعم للمشاركة في جميع المسابقات المختلفة واكتشاف وتنمية المواهب.

التميز والإبداع بجامعة بنها الأهلية

وهنأ رئيس جامعة بنها الأهلية الطلاب الفائزين بالمسابقة مشيدا بتحقيقهم هذا الإنجاز الذي يعكس التميز والإبداع لطلاب هندسة بنها الأهلية في إطار حرص الجامعة على دعم الطلاب المتميزين والموهوبين والنوابغ في المجالات ودعم الأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع.

أكد الدكتور محمد سعيد عميد ومدير برامجة كلية الهندسة جامعة بنها الأهلية، أن هذا الإنجاز نتاج دعم الجامعة لمنتسبيها وحرصها على تطوير مهاراتهم العلمية والابتكارية وتشجيعهم على المشاركة في مختلف المسابقات المحلية والدولية، مشيرًا إلى أن هذا التألق والتقدم العلمي يعكس التزام الكلية بتقديم بيئة تعليمية متكاملة تدعم الإبداع والتميز.

أكدت الدكتورة دينا النجار مدرس مساعد بكلية الهندسة ومنسق الأنشطة الطلابية بالكلية، أن الجامعة تواصل توفير الإمكانيات اللازمة لدعم الفرق الطلابية في جميع المجالات، مشيرة إلى أن مسابقة MATE ROV تُعد من أكبر المسابقات التكنولوجية في مجال الروبوتات البحرية تنافس خلالها فرق طلابية من مختلف الجامعات المصرية على تصميم روبوتات غاطسة تؤدي مهام محاكاة للواقع في مجالات الاستكشاف البحري والصناعات تحت الماء.