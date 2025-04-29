وفد الوكالة الأوروبية يشيد بكفاءة الأجهزة في أكاديمية مصر للطيران للتدريب

نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب في تجديد اعتماد وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران "EASA" لجهاز الطيران التمثيلي، وذلك في إطار إستراتيجية وزارة الطيران المدني التي تركز على أهمية حصول كافة الهيئات والشركات التابعة للوزارة على الاعتمادات الدولية وتجديدها بصفة دورية. يأتي هذا التجديد في إطار تحسين جودة وبيئة العمل وتقديم أعلى مستوى من الخدمات، مما يسهم في النهوض بمنظومة الطيران المدني المصري في جميع المجالات.

تجديد الاعتمادات

ويُعد تجديد الاعتمادات والشهادات الدولية في مختلف المجالات بمثابة اعتراف دولي بإمكانات أكاديمية مصر للطيران للتدريب، مما يعزز مكانتها كصرح عالمي في مجال التدريب ويضعها في مصاف أكاديميات الطيران العالمية.

وقد أشاد وفد الوكالة الأوروبية بكفاءة أجهزة الطيران التمثيلي بالأكاديمية، كما تم تجديد اعتمادها بأعلى مستويات اعتمادات الوكالة (Level D).

تُعتبر أكاديمية مصر للطيران للتدريب من أكبر وأعرق الأكاديميات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتحظى بمكانة علمية مرموقة على المستوى الدولي والإقليمي.