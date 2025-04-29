محافظ الغربية يتابع توريد القمح وسط المزارعين: الدولة لا تنسى من يصون الأرض

كتب ـ رفيق محمد ناصف

تصوير- ماهر العطار

شارك اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مزارعي مركز سمنود يوم حصاد القمح من داخل الحقول، حيث وقف وسط الفلاحين يتابع أعمال الحصاد بنفسه، واستمع إليهم، وشاركهم فرحة الموسم الذي يمثل عصب الأمن الغذائي المصري.

وأكد محافظ الغربية أن التواجد وسط الفلاحين في يوم الحصاد هو رسالة واضحة بأن الدولة لا تنسى من يزرع ويحصد ويصون الأرض، مشيرًا إلى أن محصول القمح هو «ذهب مصر الأصفر» الذي يجب أن نوليه كل الدعم، خاصة في ظل الظروف العالمية الراهنة.

موسم حصاد القمح

وأضاف أن موسم توريد القمح بدأ في 15 أبريل الجاري ويستمر حتى 15 أغسطس 2025، موضحًا أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام على مستوى المحافظة بلغت 120.166 فدانًا، وتم تجهيز 25 موقعًا تخزينيًا تستوعب ما يصل إلى 193.040 طنًا.

وخلال تفقده مواقع التوريد، أكد المحافظ أنه لا مكان لأي معوقات في هذا الملف، لافتًا إلى أنه تم تشكيل اللجنة العليا لتوريد وتسويق القمح المحلي، إضافة إلى اللجان الفرعية وغرفة العمليات التي تعمل على مدار الساعة بديوان عام المحافظة، ولجنة المرور التي تتابع بشكل ميداني سير عمليات التوريد وتذلل أي تحديات على الفور.

المواقع التخزينية

وأوضح المحافظ، أنه تم التشديد على كل الجهات المعنية على تقديم كل التسهيلات للفلاحين والموردين، والتعامل السريع مع أي مشكلة في أي موقع.

وتابع المحافظ جولته الميدانية بين الحقول والمواقع التخزينية، حيث تحدث مع المزارعين عن احتياجاتهم وملاحظاتهم، مؤكدًا أن نجاح موسم القمح هو نجاح للجميع، من الأرض حتى الصومعة، مضيفًا أن الدولة تقف خلف الفلاح وتدعم كل سنبلة قمح تُزرع على أرض الغربية.