توريد 77 ألف طن من القمح للشون والصوامع في المنيا

توريد 77 ألف طن من القمح للشون والصوامع في المنيا

توريد 77 ألف طن من القمح للشون والصوامع في المنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن شون وصوامع المحافظة استقبلت حتى الآن 77 ألف طن من محصول القمح، ضمن أعمال موسم حصاد 2025، وذلك من خلال 42 موقعا، موزعة على جميع مراكز ومدن المحافظة.

متابعة سير عمليات توريد القمح ميدانيا

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بكل الضوابط والقواعد المنظمة لعملية التوريد، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتأمين مخزون استراتيجي من القمح، لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.

وأكد أهمية متابعة حالة التخزين داخل الشون والصوامع بدقة، مع تسهيل إجراءات التوريد على المزارعين، موجهاً رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق الكامل مع مديرية التموين وكافة الأجهزة المعنية لمتابعة سير عمليات التوريد ميدانيا، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه المزارعين خلال التسليم.

فحص و تقييم نوعية الأقماح الموردة

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه جرى تشكيل لجان فنية مشتركة من مديرية التموين والجهات المعنية لفحص وتقييم نوعية الأقماح الموردة، وضمان انتظام عملية الاستلام وفق المعايير المعتمدة، مع المتابعة اليومية لحركة التوريد وإعداد التقارير الخاصة بكل موقع لتحقيق المستهدف من الكميات المطلوبة.

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