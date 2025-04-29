لينا مظلوم تكتب: «القاهرة الإخبارية».. حلم تحقق ومسئولية مضاعفة

أحاط التفاؤل إطلاق قناة القاهرة الإخبارية منذ ثلاث سنوات ليصبح الحلم واقعاً يُلبى أمنية طال الانتظار لتحقيقها. خلال فترة قياسية نجحت القناة فى تصدّر المكانة اللائقة باسم الإعلام المصرى بين القنوات الإخبارية المختلفة. إذا التزمت بكل معايير الدقة، والموضوعية، والصدق بين قنوات إخبارية غلب على محتوى التغطية عند بعضها توجّه يُلبى سياسات الدول التى تنطلق منها، وأخرى منحت بعد 7 أكتوبر 2023 فرصة ظهور المزاعم الصهيونية على لسان مسئولين ومحللين إسرائيليين مع افتقاد أىّ قيمة أو جدوى إعلامية لما تردّده هذه الأصوات من أكاذيب.

النجاح الذى حقّقته «القاهرة الإخبارية» لا يعترف بالوصول إلى سقف محدّد، تحديداً أن طبيعة مهنة الإعلام تتطلب مرونة وحراكاً دائماً تفرضهما مواكبة أحداث متغيرة وطارئة على مدار الساعة. وسط زمن التحولات الكبرى والصراعات المفتوحة يتضاعف دور الإعلام تحديداً، الإعلام العابر للحدود فى مهمة نقل الرؤية العربية من مصر تجاه الأحداث التى تمر بها المنطقة إقليمياً وتأثيرها دولياً.

سمة التجدّد والتطوير المستمر التى يفرضها نجاح المنظومة الإعلامية عبّر عنها بوضوح الإعلامى القدير سمير عمر، رئيس قطاع الأخبار فى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عند عرض طموحاته لتقديم تجربة إعلامية تحترم العقل العربى وتليق بمكانة مصر وتاريخها العريق، ما يُؤهل تصدّر هاتين القناتين «القاهرة الإخبارية» و «إكسترا نيوز»، كى تصبح مصدراً أساسياً موثوقاً لمعرفة الحقائق عن أحداث المنطقة العربية. إذ كلما ازداد تدفّق المعلومة الدقيقة وسرعة نقلها للمشاهدين تضاعفت أواصر تعزيز ثقتهم بالمحتوى الإعلامى، سواء كان على صعيد الأحداث الدائرة داخل مصر أو خارجها.

النقطة التى يجدر التوقُّف عندها إشارة الإعلامى سمير عمر حول اهتمام القنوات الإخبارية العربية بالشأن المصرى، بأنه نابع من أهمية مصر ومكانتها القيادية.. حقيقة لا يتأثر رسوخها بوجود استثناءات نادرة عند نقل صور غير دقيقة عن الموقف المصرى من بعض القنوات الإخبارية، لكنها حتماً لا تُشكل أدنى تأثير على حجم ودور مصر المحورى تحديداً وسط تحديات وصراعات هى الأخطر فى التاريخ المعاصر للمنطقة العربية. خلال وقت قياسى، أصبحت قناتا «القاهرة الإخبارية وإكسترا نيوز» المنبر الذى يطل منه الصوت العربى، سواء من داخل أو خارج مصر، مُعبراً بحيادية وموضوعية عن الدور المصرى وحكمة الطرح السياسى الذى يضمن عودة الاستقرار إلى المنطقة.

تحدى النجاح فى الإعلام لا يعرف التوقّف عند محطة أخيرة، تحديداً مع تمسّك الموقف المصرى الراسخ بثوابته تجاه القضية الفلسطينية. الأمر الذى أفقد عند وسائل الإعلام الغربى -تحديداً أمريكا وبريطانيا- الصواب المهنى، مما دفعها لدس رسائل مسمومة تمثل أدنى درجات الانحطاط حين تتجرد من الثقافة التى تكسب أى منظومة إعلامية المصداقية وتجعل المشاهد يلجأ إليها كمصدر للمعلومة، لتتدنى إلى الحضيض وتصبح مجرد وسيلة تهديد رخيصة موجّهة ضد أمن واستقرار مصر، لمجرد أن مصر ارتكبت «ذنب»! استقلال إرادتها منذ نجاحها فى التخلص من تنظيم إرهابى، حتى عبّرت عن اصطفاف شعبى داعم ومؤيد لموقف القيادة السياسية تجاه رفض تصفية القضية الفلسطينية أو المساس بسيادة الأراضى المصرية. بل إن أوراق توت كثيرة سقطت عن قيم الإعلام الغربى، حين أصبحت المجازر ضد الأطفال وتدمير المستشفيات ومخيمات اللاجئين وقتل الصحفيين يُطلق عليها «دفاعاً عن النفس»!

رئيس قطاع أخبار كشف عن سعى لمواصلة إعادة توظيف الموارد البشرية والإمكانيات المتاحة بشكل ذكى يتيح للقنوات الإخبارية تقديم إعلام أفضل وأكثر فاعلية مع تحقيق التوازن بين سرعة نقل الخبر ودقته. هدف تكمن أهمية دوره كحائط صد يدحض كل الآفات التى أصابت تدفّق المعلومة، سواء كان مصدرها ما يُنشر عشوائياً عبر وسائل التواصل الاجتماعى أو منابر صحفية وإعلامية ضلّت الطريق بين التسييس وأبسط قواعد أى ميثاق للعمل الإعلامى.

«القاهرة الإخبارية» تمتلك إمكانات تتمثل فى وجود عدة مكاتب فى أمريكا ودول أوروبية، وشبكة مراسلين واسعة على قدر كبير من المهنية والمتابعة، تكون قادرة على فرض عدالة الموقف المصرى أمام كل المراهقات الإعلامية التى تمارسها منابر تخلّت عن تاريخها المهنى مقابل التفرّغ لإشارات الغمز الرخيصة ضد مصر.