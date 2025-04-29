«القاهرة الإخبارية»: مصر طالبت بوقف الإجراءات غير القانونية في القدس الشرقية

«القاهرة الإخبارية»: مصر طالبت بوقف الإجراءات غير القانونية في القدس الشرقية

«القاهرة الإخبارية»: مصر طالبت بوقف الإجراءات غير القانونية في القدس الشرقية

كتب- أحمد عبدالقادر:

قال عبد الستار بركات، مراسل «القاهرة الإخبارية» من لاهاي، إن محكمة العدل الدولية شهدت حضورًا دبلوماسيًا واسعًا من ممثلي أكثر من 40 دولة و4 منظمات دولية، حيث بدأت الجلسة بمرافعة لفلسطين ألقاها السفير رياض منصور، تحدث خلالها عن معاناة الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن اللجوء إلى المحكمة يهدف إلى حقن دماء الفلسطينيين، وفضح الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، من قصف لطواقم الإغاثة وسرقة للموارد.

الاحتلال الإسرائيلي يحاول طمس الوجود الفلسطيني

وأضاف بركات، في رسالته على الهواء، أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى طمس الوجود الفلسطيني من خلال استهداف وكالة «الأونروا» ومنع استمرار عملها، موضحا أن جلسة محكمة العدل الدولية اتسمت بطابع إنساني وقانوني قوي، إذ لم تكن مجرد مرافعات سياسية، بل تحقيق قانوني دولي بشأن التزامات دولة الاحتلال تجاه القانون الدولي الإنساني، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة خلال الحرب على قطاع غزة.

دور مصر في دعم القضية الفلسطينية

وأشار إلى أن كلمة مصر كانت لافتة، حيث شددت على رفض أية محاولات لاكتساب أراضٍ بالقوة، وأكدت على ضرورة احترام حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، كما طالبت بوقف الإجراءات غير القانونية في القدس الشرقية ورفع الحصار عن قطاع غزة.

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