ملك زاهر توجه رسالة مؤثرة لشقيقتها ليلى (صور)

كتب: بسمة شطا

كشفت الفنانة ملك زاهر عن مجموعة صور جديدة لها مع شقيقتها «ليلى» من حفل زفاف الأخيرة، الذي أقيم خلال الأيام القليلة الماضية في أحد الأماكن الأثرية، بحضور عدد كبير من الفنانين والأهل والأصدقاء.

ملك زاهر توجه رسالة لشقيقتها ليلى بعد حفل زفافها

وشاركت الفنانة ملك زاهر مجموعة من الصور عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور الشهير انستجرام، وعلقت عليها: «طفلتي المفضلة للأبد».

يذكر أنه شارك في حفل الزفاف عدد كبير من الفنانين كان من بينهم إسعاد يونس ومحمد حماقي ومصطفى قمر ومحمد فؤاد وبوسي وعمرو وهبة وكارمن سليمان ومحمد ثروت وأحمد جمال وهنا يسري ومحمد جمعة وإلهام شاهين وليلى علوي وعدد آخر من الفنانين.

وشهد حفل الزفاف كثير من اللحظات المميزة التي كان من بينها تقديم الفنان هشام جمال لزوجته ليلى أحمد زاهر، أغنية خاصة بعنوان فستانك الأبيض، التي غناها الفنان حسين الجسمي بصوته.