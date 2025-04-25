تامر حسني يكشف سبب غيابه عن حضور حفل زفاف ليلى أحمد زاهر

كتب- ياسمين محمود

كشف الفنان تامر حسني سبب غيابه عن حضور حفل زفاف ليلى أحمد زاهر وهشام جمال، الذي أقيم أول أمس.

وكتبت حسني عبر ستوري حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: «مليون مبروك حباييي الغاليين ليلى زاهر وهشام جمال، ما حاشنيش عن فرحكم إلا شغلي برة مصر، فعلا كان نفسي أكون معاكم، ربنا يحفظكم وينور مستقبلكم، وعقبال باقي البنات يا زاهر، عارف إحساسك».



حفل زفاف ليلى أحمد زاهر

واحتفل الفنان أحمد زاهر أول أمس بزفاف ابنته ليلى أحمد زاهر وهشام جمال الذي أقيم في منطقة الأهرامات بحضور عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم يسرا وليلى علوي وباسم سمرا وروجينا ولقاء سويدان.



وشارك في الحفل عدد من مطربي الغناء، منهم أحمد سعد والذي قدم خلال حفل الزفاف عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة والتي تفاعل معها العروسان، منها اختياراتي وصدقيني وغيرها من أغانيه الجديدة، كما قدم محمد حماقي عددا من أغانيه للعروسين وأيضاً الفنان محمد فؤاد.

وعقد المنتج هشام جمال قرانه على ليلى أحمد زاهر منذ أيام، داخل قصر محمد علي بالمنيل وسط حضور العائلتين والمقربين.