الأبيض يبرز جمالها.. ليلى أحمد زاهر تتألق في 3 إطلالات مميزة (صور)

كتبت: منة الصياد

بإطلالة تشبه الأميرات خطفت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر الأنظار نحوها بقوة، خلال الاحتفال بزفافها ليلة أمس، على الفنان والمنتج الشاب هشام جمال، وسط حضور نخبة كبيرة من نجوم الفن والإعلام بمنطقة هرم سقارة في الجيزة.

إطلالات جذابة لـ ليلى أحمد زاهر

وعلى مدار العام، خطفت ليلى أحمد زاهر الأنظار نحوها بقوة منذ أن ظهرت خلال احتفالها بخطبتها التي كانت في أجواء عائلية داخل المنزل، إذ أطلت خلالها بفستان أنيقًا أبيض اللون مصممًا بطريقة «الهاند ميد» على شكل الورود، والذي أبرز رشاقتها مع لمسات بسيطة من الماكياج وشعر انسيابي على كتفيها.

وبإطلالة أنيقة أخرى أطلت زاهر على متابعيها بفستان مميز خلال الاحتفال بعقد قرانها الذي كان قبل أيام قليلة من الزفاف، وفي تلك المرة ظهرت الفنانة الشابة بفستان باللون الأبيض أيضًا، والذي جاء بتصميم يشبه الأزياء الفرعونية بالحضارة المصرية القديمة، مع اعتمادها على تسريحة شعر جذابة.

وبلمسات من تصميم مصمم الأزياء العالمي زهير مراد، أطلت ليلى زاهر خلال زفافها أمس، بفستان مجسم ذو تطريز لامع باللون الأبيض، ومزود بذيل منفوش طويل «اكستنشن» من الجانبين، لتظهر بإطلالة تشبه فساتين أميرات ديزني، خاصة مع اعتمادها تسريحة شعر «بان»، ولمسات خفيفة وبسيطة من الماكياج أبرزت جمال ملامحها.

أغنية خاصة لـ ليلى أحمد زاهر من زوجها

لقطات عاطفية مؤثرة شهدها حفل زفاف ليلى أحمد زاهر وهشام جمال، والتي جاء أبرزها تقديمه لها أغنية بصوت الفنان حسين الجسمي، والتي جاءت كلماتها بشكل خاص لها وحملت اسمها، والتي تفاعل معها الحضور بقوة.