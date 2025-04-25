هشام جمال يكشف مفاجأة بشأن أغنية زفافه على ليلى أحمد زاهر.. كلمة السر «حسين الجسمي»

كتب:ياسمين محمود

كشف الفنان والمنتج هشام جمال عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، تفاصيل التحضير لأغنية فستانك الأبيض والتي أهداها للفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، خلال حفل زفافهما.

وكتب جمال قائلا: «أولا إحنا بجد مش لاقيين كلام يوصف إحساسنا بفرحتكم معانا وبأهلنا وأصحابنا اللي كانوا معانا في أحلى يوم في حياتنا وفي ناس كتير لازم نشكرهم بالاسم.. لكن أنا عايز أبدأ بأغنية فستانك الأبيض، اللي بدأنا بيها الفرح، الحقيقة إني كنت ملحن الأغنية دي مفاجأة لـ ليلى فعلا وكان المفروض الأول إني أنا اللي هغنيها وأفاجئ ليلى بيها في الفرح».

وأضاف جمال: «لكن أخويا الكبير وصديقي وقبلهم الفنان العظيم حسين الجسمي عملي أنا كمان مفاجأة وكلم مادي صاحبي وأخويا وموزع الأغنية من ورايا وعملولي هما مفاجأة في يوم تسجيل الأغنية ولقيت الأغنية متسجلة بصوت حسين الجسمي اللي ملوش زي واللى خلى الموضوع راح في حتة تانية عندي وعند عروستي ليلى اللي بتحبه جدا، شكرا ليك بجد على أحلى هدية لليلى وليا».

واختتم: «شكرا للشاعر المحترف وأخويا الكبير أمير طعيمة، الموزع العبقري مادي.. أخويا اللي تعبته معايا جدا، مهندس الصوت الشاطر وحبيبي بيشوي مجدي، وأخيرا شكرا لحمايا اللذيذ والفاهم أحمد زاهر اللي اشترك معايا في الجريمة دي».