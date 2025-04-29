مشاهدة الريلز تضر دماغ طفلك.. احذر 5 أضرار خطيرة

كتب - إسراء عبد العزيز

في عصر السوشيال ميديا، أصبحت الريلز والفيديوهات القصيرة جزءًا من يومنا، حتى في حياة الأطفال، وعلى الرغم من قصر مدة هذه الفيديوهات إلا أنها قد تحدث أثرًا كبيرًا في دماغ الطفل، وخلال السطور التالية نستعرض مخاطر مشاهدة الريلز على دماغ الطفل وفقًا لحديث الدكتورة إيمان الريس استشاري الصحة النفسية لـ«الوطن».

مشاهدة الريلز قد تضر دماغ الطفل

- مشاهدة الريلز قد تسبب خللا في الانتباه والتركيز لأنها تعتمد على الإبهار السريع والتنقل اللحظي بين المشاهد، ما يستدعي التحفيز المستمر، يسبب صعوبة في التركيز أو الانتباه في الدراسة أو أي نشاط طبيعي.

- تسبب خطر الإدمان لأن الفيديوهات القصيرة تعمل بنفس طريقة ألعاب القمار بالدماغ، وتعطي شعورا فوريا بالمتعة، مما يجعل الطفل يعود لها بشكل قهري، وده نوع من الإدمان السلوكي.

- تأثير على النمو العاطفي والاجتماعي لأن الريلز تقدم محتوى سريعا وغير واقعي، ما يجعل الطفل يطور توقعات غير منطقية عن الحياة، ويقلل تفاعله مع العالم الحقيقي.

4- اضطرابات النوم بسبب الإفراط في المشاهدة، لأن الضوء الأزرق المنبعث من الشاشة يؤثر على إفراز الميلاتونين، الهرمون المسؤول عن النوم، ما يسبب الأرق أو قلة نوم وبدوره يؤثر على نمو الطفل ومزاجه.

5- ضعف المهارات اللغوية والتواصلية لأن الأطفال يقضون وقتا طويلا أمام الريلز، فيكون عندهم فرص أقل في المشاركات الاجتماعية.