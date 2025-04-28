أمطار ورياح وأتربة.. «الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس غدا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الثلاثاء، مشيرة إلى أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ويكون حارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

سقوط أمطار ورياح

وتوقعت الأرصاد الجوية انتشار الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لافتة إلى وجود فرص سقوط أمطار متوسطة على مناطق من محافظة مطروح تمتد خفيفة إلى باقي السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما توقعت الأرصاد الجوية، نشاطا للرياح على مناطق من جنوب سيناء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا على المدن والمحافظات، جاءت كما يلي:

- القاهرة العظمى 29، الصغرى 22.

- العاصمة الإدارية العظمى 30، الصغرى 21.

- أكتوبر العظمى 30، الصغرى 21.

- بنها العظمى 29، الصغرى 21.

- دمنهور العظمى 28، الصغرى 21.

- وادي النطرون العظمى 30، الصغرى 20.

- كفر الشيخ العظمى 27، الصغرى 21.

- المنصورة العظمى 29، الصغرى 21.

- الزقازيق العظمى 30، الصغرى 20.

- شبين الكوم العظمى 29، الصغرى 19.

- طنطا العظمى 28، الصغرى 20.

- دمياط العظمى 24، الصغرى 16.

- بورسعيد العظمى 25، الصغرى 17.

- الإسماعيلية العظمى 30، الصغرى 19.

- السويس العظمى 29، الصغرى 18.

- العريش العظمى 25، الصغرى 18.

- رفح العظمى 24، الصغرى 17.

- رأس سدر العظمى 30، الصغرى 18.

- نخل العظمى 29، الصغرى 11.

- كاترين العظمى 27، الصغرى 10.

- الطور العظمى 29، الصغرى 20.

- طابا العظمى 30، الصغرى 18.

- شرم الشيخ العظمى 34، الصغرى 23.

- الإسكندرية العظمى 23، الصغرى 15.

- العلمين الجديدة العظمى 22، الصغرى 15.

- مطروح العظمى 20، الصغرى 14.

- السلوم العظمى 21، الصغرى 15.

- سيوة العظمى 30، الصغرى 16.

- رأس غارب العظمى 30، الصغرى 14.

- الغردقة العظمى 34، الصغرى 21.

- سفاجا العظمى 33، الصغرى 21.

- مرسى علم العظمى 34، الصغرى 23.

- شلاتين، العظمى 32، الصغرى 22.

- حلايب، الكبرى 30، الصغرى 23.

- أبو رماد، العظمى 31، الصغرى 22.

- رأس حدربة، العظمى 30، الصغرى 22.

- الفيوم، العظمى 34، الصغرى 21.

- بني سويف، العظمى 34، الصغرى 21.

- المنيا، العظمى 34، الصغرى 21.

- أسيوط، العظمى 35، الصغرى 22.

- سوهاج، العظمى 36، الصغرى 22.

- قنا، العظمى 37، الصغرى 23.

- الأقصر، العظمى 38 الصغرى 22.

- أسوان، العظمى 38، الصغرى 23.

- الوادي الجديد، العظمى 37، الصغرى 21.

- أبو سمبل، العظمى 38، الصغرى 23.