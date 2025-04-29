حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم.. بداية منخفض جوي

ويسود على مدار اليوم وخلال الساعات المقبلة، طقس مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.