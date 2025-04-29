حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم.. بداية منخفض جوي

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم.. بداية منخفض جوي

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم.. بداية منخفض جوي

تشهد البلاد اليوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل، تغيرات في حالة الطقس، إذ من المتوقع اليوم بداية دخول المنخفض الجوي السطحي حدود مصر الغربية، وتتأثر البلاد بنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية، وفق بيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ومن المتوقع أيضًا، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على محافظة مطروح يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة على فترات متقطعة، فقد تمتد خفيفة إلى باقى السواحل الغربية.

حالة الطقس اليوم

ويسود على مدار اليوم وخلال الساعات المقبلة، طقس مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أما عن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 29 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 29 أبريل

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على المدن كما يلي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة مئوية.

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