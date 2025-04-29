الأرصاد الجوية تكشف عن حالة الطقس غدا.. رياح قوية وعاصفة ترابية

كتبت - صفية النجار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الأربعاء 30 أبريل 2025، مشيرة إلى تعرض البلاد إلى منخفض خماسيني يصاحبه نشاط رياح ترواح سرعتها من 40 إلى 60 كم في الساعة، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية هبات رياح تصل إلى 80 كم في الساعة، قد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر، مشيرة إلى أنها قد تصل إلى حد العاصفة على مناطق من شمال الصعيد وجنوب شرق القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وسيناء.

الأرصاد الجوية تتوقع حدوث عاصفة ترابية غدا

كما توقعت الأرصاد الجوية في حالة الطقس غدا، سقوط أمطار متوسطة، مشيرة إلى أنها قد تكون غزيرة ورعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من مطروح، وتمتد خفيفة وقد تكون متوسطة ورعيدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وقد تكون خفيفة ورعدية أحيانا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

ولفتت الأرصاد الجوية إلى أن خليج السويس يشهد غدا اضطراب الملاحة البحرية، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار، بسبب سرعة الرياح التي تترواح من 50 إلى 60 مترا في الساعة.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا على المدن والمحافظات، جاءت كما يلي:

- القاهرة العظمى 23، الصغرى 17.

- العاصمة الإدارية العظمى 34، الصغرى 16.

- أكتوبر العظمى 34، الصغرى 16.

- بنها العظمى 33، الصغرى 17.

- دمنهور العظمى 31، الصغرى 16.

- وادي النطرون العظمى 33، الصغرى 17.

- كفر الشيخ العظمى 31، الصغرى 17.

- المنصورة العظمى 31، الصغرى 17.

- الزقازيق العظمى 34، الصغرى 18.

- شبين الكوم العظمى 32، الصغرى 17.

- طنطا العظمى 31 الصغرى 17.

- دمياط العظمى 28، الصغرى 16.

- بورسعيد العظمى 29، الصغرى 17.

- الإسماعيلية العظمى 34، الصغرى 16.

- السويس العظمى 33، الصغرى 17.

- العريش العظمى 30، الصغرى 16.

- رفح العظمى 29، الصغرى 17.

- رأس سدر العظمى 33، الصغرى 17.

- نخل العظمى 29، الصغرى 11.

- كاترين العظمى 27، الصغرى 10.

- الطور العظمى 29، الصغرى 16.

- طابا العظمى 30، الصغرى 18.

- شرم الشيخ العظمى 34، الصغرى 23.

- الإسكندرية العظمى 22، الصغرى 15.

- العلمين الجديدة العظمى 22، الصغرى 15.

- مطروح العظمى 21، الصغرى 14.

- السلوم العظمى 21، الصغرى 15.

- سيوة العظمى 26، الصغرى 14.

- رأس غارب العظمى 33، الصغرى 22.

- الغردقة العظمى 34، الصغرى 21.

- سفاجا العظمى 33، الصغرى 21.

- مرسى علم العظمى 35، الصغرى 23.

- شلاتين، العظمى 36، الصغرى 22.

- حلايب، الكبرى 34، الصغرى 23.

- أبو رماد، العظمى 33، الصغرى 22.

- رأس حدربة، العظمى 32، الصغرى 22.

- الفيوم، العظمى 33، الصغرى 17.

- بني سويف، العظمى 33، الصغرى 18.

- المنيا، العظمى 34، الصغرى 16.

- أسيوط، العظمى 35، الصغرى 17.

- سوهاج، العظمى 36، الصغرى 19.

- قنا، العظمى 37، الصغرى 23.

- الأقصر، العظمى 39 الصغرى 22.

- أسوان، العظمى 40، الصغرى 23.

- الوادي الجديد، العظمى 37، الصغرى 21.

- أبو سمبل، العظمى 40، الصغرى 23.