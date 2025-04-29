«الأرصاد» تكشف عن الظواهر الجوية المتوقعة غدا: احذروا عند الخروج من المنزل

يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد غدا، وفق بيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي أشارت إلى وجود تقلبات في الأحوال الجوية ووجود بعض الظواهر الجوية المتوقعة، ما يستدعي الحذر عن الخروج أو القيادة على الطرقات.

وبحسب هيئة الأرصاد، يسود غدا طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وتكون حالة الطقس ليلا معتدلة في أول الليل، مائلة للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، بحسب بيان صادر عن هيئة الأرصاد قبل قليل.

ظواهر جوية متوقعة غدا

ومن الظواهر الجوية المتوقعة غدا، نشاط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد، تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية وقد تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق.

تأثير العاصفة

ومن ضمن تأثير العاصفة المتوقعة غدا، سقوط فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من مطروح، تمتد خفيفة قد تكون متوسطـة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، قد تكون خفيفة ورعدية أحيانا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء، وفق بيان الأرصاد الجوية.