الأرصاد تعلن درجات الحرارة غدا.. عاصفة وحرارة وثلوج

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا تفصيليًا قبل قليل بشأن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء الموافق 30 أبريل، حيث حذرت من تقلبات جوية كبيرة، تشمل سقوط أمطار قد تكون رعدية يصاحبها تساقط لحبات البَرَد، بالإضافة إلى عاصفة ترابية تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق، وذلك نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي وعاصفة قادمة من الصحراء الغربية.

ووفق البيان، يسود غدًا طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما يكون معتدلًا على السواحل الشمالية الغربية، وشديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد.

أمطار وحبات برد

وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء غدا لتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناه وسيناء و شمال محافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد، تؤدى الى انخفاض الرؤية الأفقية وقد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق، بالإضافة إلى فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من محافظة مطروح تمتد خفيفة قد تكون متوسطـة ورعـدية أحيانا على مناطق من السواحل الشماليـة والوجـه البحـري قد تكون خفيفة ورعدية أحيانا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

درجات الحرارة غدا

القاهرة 33 والصغرة 17

العاصمة الإدارية 34 والصغرى 16

6 أكتوبر: 34 والصغرى 16

بنها: 33 والصغرى 17

دمنهور: 31 والصغرى 16

وادي النطرون: 33 والصغرى 17

كفر الشيخ: 31 والصغرى 17

المنصورة: 31 الصغرى 17

الزقازيق: 34 والصغرى 18

شبين الكوم: 32 والصغرى 17

طنطا: 31 والصغرى 17

دمياط: 28 والصغرى 16

بورسعيد: 29 والصغرى 17

الإسماعيلية: 34 والصغرى 16

السويس: 33 والصغرى 17

العريش: 30 والصغرى 16

رفح: 29 والصغرى 17

رأس سدر: 33 والصغرى 17

نخل: 29 والصغرى 11

كاترين: 27 والصغرى 10

الطور: 29 والصغرى 16

طابا: 30 والصغرى 18

شرم الشيخ: 34 والصغرى 23

الإسكندرية: 22 والصغرى 15

العلمين: 22 والصغرى 15

أسيوط: 35 والصغرى 17

سوهاج: 36 والصغرى 19

قنا: 37 والصغرى 23

الأقصر: 39 والصغرى 22

أسوان: 40 والصغرى 23

الوادي الجديد: 37 والصغرى 21

أبو سمبل: 40 والصغرى 23