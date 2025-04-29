7 نصائح للأطفال والمرضى لتفادي خطورة العاصفة الترابية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدا الأربعاء، موضحة أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي يعرف باسم المنخفض الخماسيني، يصاحبه نشاط رياح تراوحت سرعتها من 40 إلى 60 كيومترا في الساعة، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، ما يستدعي اتباع بعض النصائح المهمة لتجنب خطورة العاصفة الترابية، لا سيما بالنسبة للأطفال ومرضى الحساسية والجيوب الأنفية.

عاصفة ترابية تشهدها البلاد

كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد بعض المناطق هبات قوية للرياح قد تصل سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة، محذرة من أن هذه الرياح القوية قد تؤدي إلى انخفاض ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية لتصل إلى أقل من ألف متر، مشيرة إلى أن حدة الرياح قد تصل إلى مستوى العاصفة الترابية في مناطق محددة تشمل شمال صعيد مصر، والمناطق الجنوبية الشرقية من القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ومنطقة خليج السويس، وشبه جزيرة سيناء.

نصائح للمرضى والأطفال

وحسبما أوضح الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة، خلال حديثه لـ«الوطن»، هناك بعض النصائح المهمة التي يجب اتباعها لتفادي خطورة العاصفة الترابية على مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر والأطفال، منها:

1- البقاء في المنزل:

قدر الإمكان، تجنب الخروج في أثناء العاصفة الترابية وإغلاق النوافذ والأبواب بإحكام لمنع دخول الغبار.

2- استخدام أجهزة تنقية الهواء:

إذا توفرت، قم بتشغيل أجهزة تنقية الهواء داخل المنزل للمساعدة في تقليل تركيز الغبار والجسيمات الدقيقة.

3- ارتداء كمامات:

عند الضرورة القصوى للخروج، استخدم كمامات طبية (N95) لتصفية الهواء وتقليل استنشاق الغبار.

4- تناول الأدوية بانتظام:

يجب على مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر الالتزام بتناول أدويتهم الموصوفة بانتظام مثل بخاخات الكورتيكوستيرويد وموسعات الشعب الهوائية.

5- شرب كمية كافية من السوائل:

يساعد شرب الماء والسوائل الدافئة على ترطيب الأغشية المخاطية وتخفيف الأعراض.

6- تجنب المهيجات الأخرى:

ابتعد عن أي مهيجات أخرى للجهاز التنفسي مثل التدخين والعطور القوية والمنظفات ذات الروائح النفاذة.

7- مراقبة الأعراض:

يجب مراقبة الأعراض عن كثب، وفي حال تفاقمها أو ظهور صعوبة في التنفس، يجب التوجه إلى الطبيب فورًا.