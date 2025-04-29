لميس الحديدي: مسلسل ظلم المصطبة أعاد تأكيد دور الدراما في كشف قضايا المجتمع

أشادت الإعلامية لميس الحديدي، بمسلسل ظلم المصطبة، مؤكدة أن سر نجاحه يكمن في اقترابه من الناس ومشكلاتهم الواقعية، خاصة في الأقاليم، إذ نادرًا ما تذهب الكاميرا خارج العاصمة أو إلى الصعيد.

أشارت خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «on»، إلى أن المسلسل اختار مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة ليكون مسرحًا للأحداث، وهو نقطة تميز كبيرة.

مسلسل ظلم المصطبة أعاد الدراما إلى القرى الريفية

أوضحت أن المسلسل أعاد الدراما إلى القرى الريفية، ليس بشكلها القديم، بل بمتغيراتها الجديدة ولهجاتها المتطورة، ما أضفى واقعية على الحكاية الممتدة عبر 15 حلقة فقط، ركزت على تفاصيل الحياة اليومية، وشخصيات تعكس صراعًا اجتماعيًا حادًا.

المجتمعات التقليدية ما زالت تتشبث بأفكار متوارثة

أضافت أن العمل كشف كيف أن المجتمعات التقليدية ما زالت تتشبث بأفكار متوارثة، بعضها ظالم، وتُستغل أدوات مثل المال أو الدين لخدمة المصالح، بينما تدفع المرأة الطرف الأضعف، ثمن هذه الصراعات، سواء بالعنف الجسدي أو النفسي.

واختتمت: «ظلم المصطبة يذكرنا بأن الدراما ليست ترفيهًا فقط، بل أداة لكشف الواقع وفضح التشوهات المجتمعية التي لا يُصلحها القانون وحده، بل الوعي الحقيقي».