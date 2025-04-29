نصائح لتجهيز تكييف سيارتك لتفادي الأعطال على الطريق

كتبت - إسراء عبد العزيز

مع بداية الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يكون تكييف السيارة من أكثر الأجزاء استخدامًا خلال اليوم، سواء في المشاوير اليومية أو أثناء السفر، ولتفادي الأعطال المفاجئة أو ضعف التبريد، من الضروري أن تقوم بفحص وصيانة تكييف سيارتك قبل بدء الاستخدام المكثف، لذا خلال السطور التالية تستعرض «الوطن» خطوات ضرورية لتجهيز تكييف سيارتك لتفادي الأعطال على الطريق تساعدك في الحفاظ على كفاءة التبريد وصحة الركاب داخل السيارة، وفقًا لموقع «times of india».

نصائح ضرورية لتجهيز تكييف سيارتك

1- يجب فحص مستوى الفريون وهو غاز التبريد المسؤول الأول عن الهواء البارد الخارج من التكييف، حال شعرت أن الهواء لم يعد باردًا كالمعتاد، فقد يكون السبب انخفاض مستوى الفريون، وهنا يجب التوجه إلى مركز صيانة متخصص لإعادة الشحن أو الكشف عن وجود تسريبات.

2- الحرص على تنظف فلتر الهواء الداخلي فلتر التكييف يجمع الأتربة والبكتيريا مع الوقت، مما يضعف تدفق الهواء ويؤثر على جودة التنفس داخل السيارة، وتنظيف الفلتر أو استبداله حسب نوع سيارتك يجب أن يتم على الأقل مرة كل 6 أشهر، ويفضل قبل بداية فصل الصيف.

3- اختبر قوة دفع الهواء إذا لاحظت ضعفًا في قوة الهواء الصادر من فتحات التكييف، فالمشكلة قد تكون في المروحة الداخلية أو في انسداد جزئي بالقنوات، وينصح الخبراء بتشغيل التكييف على أعلى درجة واختبار مدى توزيع الهواء في كل الفتحات.

4- يرجى فحص حالة السير الخاص بالتكييف سير الكمبروسر أو الضاغط قد يتآكل بمرور الوقت، وهو مسؤول عن تشغيل دورة التبريد بالكامل، أي صوت غير معتاد عند تشغيل التكييف قد يكون دلالة على تلف هذا السير، لذا يفضل فحصه عند الميكانيكي لتجنّب انقطاعه فجأة.

5- شغل التكييف لفترات قصيرة قبل الصيف حتى وإن لم تكن بحاجة للتكييف بعد، يُفضّل تشغيله لبضع دقائق كل أسبوع، وهذه الخطوة البسيطة تحافظ على دوران الزيت في الكمبروسر وتمنع جفاف الأجزاء الداخلية للنظام.

6- افتح النوافذ قبل تشغيل التكييف لأن يفضل تهوية السيارة لبضع دقائق قبل تشغيل التكييف، خاصة إذا كانت متوقفة تحت الشمسن وذلك يساعد في التخلص من الهواء الساخن والمواد الكيميائية المتراكمة داخل المقصورة، مما يقلل من خطر التهيج التنفسي أو الحساسية.