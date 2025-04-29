موعد ذروة العاصفة الترابية في مصر.. متى تصل القاهرة الكبرى؟

تحذيرات شديدة اللهجة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، الأمر الذي جعل الكثير من المواطنين يهتمون بمعرفة موعد ذروة العاصفة الترابية في مصر، وموعد وصولها للقاهرة الكبرى، إذ يتوقع الخبراء أن يسود غدا الأربعاء طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواخل الشمااية الغربية شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، ويكون معتدل في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وغي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

موعد ذروة العاصفة الترابية في مصر

وعن موعد ذروة العاصفة الترابية وموعد وصولها للقاهرة الكبرى، فحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من طقس غد الأربعاء، إذ يكون غدا هو ذروة العاصفة الترابية في مصر، والتي تصل للقاهرة والجيزة ومناطق من الصعيد، ليسيطر المنخفض الجوي الخماسيني على تلك المناطق، ليؤدي لنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، يصاحبها أمطار متفاونة الشدة ورعدية.

أماكن ذات وضع حرج من الدرجة الخامسة

وعن الأماكن التي تشهد وضعا حرجا من الدرجة الخامسة، التي ينخفض مستوى الرؤية الأفقية لها عن 500 متر، وسرعة رياح تصل ل 80 كم/س، وتتمثل تلك المناطق في سيناء، خليج السويس، الاسماعيلية، السويس، الجيزة، جنوب وشرق القاهرة، سوهاج، أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، صحراء مطروح.

هناك بعض المناطق التي يكون مستوى خطورة المنخفض الخماسيني بها عالي من الدرجة الرابعة، وتتمثل تلك المناطق في مخافظات أسوان والأقصر وقنا ومحافظات الوجه البحري، لتتراوح سرعة الرياح في تلك المناطق بين 40 و 60 كم/س.