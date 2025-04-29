«الأرصاد» تحذّر من عاصفة ترابية على القاهرة والمحافظات غدا

كتبت: انتصار الغيطاني

حذّرت الهيئة العامة للارصاد الجوية، من عاصفة رملية وترابية في حالة الطقس غدا، بسبب شدة الرياح الخماسينية المتوقع أن يتعرض لها عدد كبير من المدن والمحافظات غدا، بسبب الرياح الشديدة المثيرة للرمال والأتربة، نتيجة منخفض صحراوي خماسيني حاد قاد من الصحراء الغربية للبلاد، يبدأ تدريجيا من اليوم وتكون ذورته غدا.

الأرصاد تحذر من عاصفة ترابية

وأوضحت هيئة الأرصاد في منشور صادر عنها، أنّ البلاد تتعرض غدا لمنخفض خماسيني قوي، يصاحبه سرعات للرياح تبدأ من 60 كيلومترا في الساعة، وتصل إلى 80 كيلومترا في الساعة مع منتصف النهار وخلال ذروة العاصفة التربية، تؤدي الى انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على جميع الطرق المفتوحة والداخلية، وتصل إلى حد العاصفة على محافظات القاهرة الكبرى والصعيد ومدن القناة، وسيناء، وخليج السويس.

نصائح للتعامل أثناء العاصفة

وطالبت هيئة الأرصاد باتباع عدّة إرشادات خلال العاصفة الترابية، وهي «الحذر الشديد أثناء القيادة، والابتعاد عن اللوحات الإعلانية على الطرق، وعدم الوقوف أو ركن السيارات أسفلها، والابتعاد عن أعمدة الأنارة أو الأشجار، والابتعاد عن أسطح المنازل المتهالكة».

كما طالبت هيئة الأرصاد، الفئات العمرية من مرضى الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية بارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل في حالات الضرورة القصوي.