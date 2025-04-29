تفاصيل حادث إطلاق النار في مدينة جامعية بالسويد.. مقتل 3 أشخاص

قتل 3 أشخاص في حادث إطلاق نار في السويد حيث أعلنت الشرطة السويدية أن ثلاثة أشخاص قُتلوا في حادث إطلاق نار بمدينة أوبسالا اليوم الثلاثاء مع تطويق منطقة كبيرة في وسط مدينة أوبسالا، للوصول للجاني.

حادث إطلاق النار وقع في مدينة جامعية تقع على بعد 70 كيلو شمال ستوكهولم

وبحسب موقع صحيفة «الجارديان» البريطانية فإن حادث إطلاق النار وقع في مدينة جامعية تقع على بعد 70 كيلو شمال ستوكهولم، بعد أن وصف شهود عيان سماع طلقات نارية متعددة في حوالي الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي ورؤية أشخاص يركضون في اتجاهات مختلفة ويختبئون.

وذكرت وسائل إعلام سويدية أن المشتبه به في إطلاق النار فر من مسرح الجريمة على دراجة كهربائية، وبدأت الشرطة عملية مطاردة.

واتخذت السلطات السويدية اجراءات عاجلة لضبط الجاني حيث توقفت القطارات القادمة من وإلى المدينة مؤقتًا بين الساعة 5.30 مساءً والساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلي، وأطلقت عملية أمنية واسعة النطاق جارية بالقرب من ساحة فاكسالا وذكرت القناة الرابعة لإخبارية أن الحادث وقع داخل صالون لتصفيف الشعر في المدينة الجامعية.

ولم يٌعرف حتى الأن أسباب وقوع حادث إطلاق النار أو دوافعه ولم تعلن السلطات شخصيات المجني عليهم أو أسمائهم وأعمارهم.