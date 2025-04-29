مناطق لن تتاثر بالعاصفة الترابية غدا.. رياح أقل قوة

مناطق لن تتاثر بالعاصفة الترابية غدا.. رياح أقل قوة

مناطق لن تتاثر بالعاصفة الترابية غدا.. رياح أقل قوة

كتبت - صفية النجار

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تعرض البلاد لمنخفض خماسيني يصاحبه نشاط رياح قوية تصل سرعتها إلى 60 كم في الساعة، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، وتصل إلى عاصفة ترابية على بعض المناطق، إلا أن هناك محافظات تكون أقل تأثرا بالعواصف الترابية، ونستعرضها خلال هذا التقرير.

الأرصاد تكشف المحافظات الأقل تأثرا بالعاصفة الترابية

وأوضحت الأرصاد الجوية المناطق الأقل تأثرا بالعاصفة الترابية وهي غرب القاهرة الكبرى وبعض محافظات الدلتا.

وحذرت الأرصاد الجوية من قوة الرياح وتأثيرها الشديد، مشيرة إلى أن بعض المناطق تتعرض لهبات رياح تصل إلى 80 كم في الساعة، قد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على الطرق ما يجب الانتباه له من قبل السائقين، لافتة إلى أنها قد تصل إلى حد العاصفة على مناطق من شمال الصعيد وجنوب شرق القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وسيناء.

سقوط أمطار رعدية على عدة مناطق

توقعت الأرصاد الجوية في حالة الطقس غدا، سقوط أمطار متوسطة، مشيرة إلى أنها قد تكون غزيرة ورعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من مطروح، وتمتد خفيفة وقد تكون متوسطة ورعيدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وقد تكون خفيفة ورعدية أحيانا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

درجات الحرارة غدا الأربعاء 30 أبريل

القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والصغرى 17 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 16 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 40 والصغرى 23 درجة مئوية.

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