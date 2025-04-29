عاصفة ترابية تضرب مطروح.. وانخفاض الرؤية على طريق سيوة (صور)

كتب - محمد بخات

تعرضت بعض المناطق والمدن في محافظة مطروح لعاصفة ترابية نتيجه نشاط في حركه الرياح، منها مدينة سيوة التي تقع جنوب مطروح في قلب الصحراء الغربية.

وتسببت العاصفة الترابية التي ضربت محافظة مطروح، اليوم، في انخفاض نسبة الرؤية على طريق سيوة مطروح الصحراوي، ووجود أتربة عالقة في الجو.

عاصفة ترابية في سيوة

وقال اللواء وليد منصور، رئيس مركز ومدينة سيوة، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إنه جار التعامل مع العاصفة الترابية التي تشهدها واحة سيوة اليوم ورفع حالة الطوارئ في نطاق المدينة والقرى التابعة للمركز والتنسيق مع الحماية المدنية وشركة المياه والكهرباء للتعامل مع حالة الطوارئ وأي مستجدات وتجري حاليا المتابعة المستمرة من خلال غرفة العمليات المنعقدة على مدار 24 ساعة بمجلس مدينة سيوة.

التزام المواطنين في المنازل

وأضاف اللواء وليد منصور، أنه بسبب العاصفة الترابية، التزم أهالي سيوة بالتواجد داخل المنازل، وعدم الخروج منها إلا للضرورة، وذلك لحين تحسن حالة الطقس واستقراره، في ظل الوعي لدى أهالي سيوة للحفاظ على الصحة العامة أثناء هدم استقرار حالة الطقس.

رفع حالة الطوارئ

وأعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، رفع حالة الطوارئ على مستوى المحافظة لمواجهة سوء الأحوال الجوية نتيجة عدم استقرار حالة الطقس ومتابعة مركز السيطرة الوطني وغرفة العمليات بإدارة الأزمات في مطروح.