بعد وصولها مطروح.. «الأرصاد» توضح موقف باقي المحافظات من العاصفة الترابية

كتبت: صفية النجار

تشهد البلاد عاصفة ترابية قوية نتيجة المنخفض الخماسيني الذي يؤثر على حالة الطقس، ووصلت العاصفة محافظة مطروح منذ ساعات قليلة، إذ رصدت كاميرات المواطنين صورا لانتشار الرياح المحملة بالأتربة وبالتحديد على واحة سيوة، تشير إلى تغير لون الهواء إلى اللون الأصفر القاتم.

موقف المحافظات من العاصفة الترابية

وتتأثر باقي محافظات الجمهورية بالعاصفة الترابية بالتدريج وفقا لحركة الرياح التي تكون شمالية شرقية على المناطق القريبة من البحر المتوسط، أي أن العاصفة تتحرك من ناحية الغرب بداية من محافظة مطروح ثم المحافظات الواقعة على ساحل البحر الأحمر وهي الإسكندرية والبحيرة ودمياط وكفر الشيخ والدقهلية والمنوفية والغربية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، أن أغلب محافظات الجمهورية تتأثر بالعاصفة الترابية نتيجة سرعة الرياح التي تصل إلى 60 كيلومترا في الساعة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تصاحبها هبات رياح تصل إلى 80 كيلومترا في الساعة، وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية.

تأثير العاصفة الترابية على محافظات الصعيد

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تصل الرياح المثيرة للرمال والأتربة إلى حد العاصفة وخاصة على مناطق من شمال الصعيد وجنوب شرق القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وسيناء.

نصائح لتجنب العاصفة الترابية

ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، واتباع الإرشادات التالية لتجنب العاصفة الترابية وجاءت كالتالي: