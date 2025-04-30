جامعة طنطا تعلن تعليق الدراسة وأعمال الامتحانات اليوم بسبب الطقس

جامعة طنطا تعلن تعليق الدراسة وأعمال الامتحانات اليوم بسبب الطقس

جامعة طنطا تعلن تعليق الدراسة وأعمال الامتحانات اليوم بسبب الطقس

أعلنت جامعة طنطا بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، عن تعليق الدراسة وأعمال الامتحانات بمرحلتي البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا غدا بجميع كليات الجامعة.

تحذيرات الأرصاد

يأتي ذلك في ضوء التحذيرات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية بشأن تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اليوم الأربعاء، وذلك حفاظا على سلامة الطلاب.

يأتي هذا القرار حرصاً من إدارة جامعة طنطا على سلامة جميع منتسبيها وتجنب تعريضهم لأي مخاطر محتملة نتيجة للأحوال الجوية غير المستقرة.

المحاضرات والامتحانات

وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي مستجدات تتعلق بالمواعيد البديلة للمحاضرات أو الامتحانات التي كان من المقرر عقدها اليوم.

تهيب الجامعة بجميع الطلاب متابعة الموقع الرسمي للجامعة وصفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي للاطلاع على أي تحديثات أو تعليمات تصدر في هذا الشأن.

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