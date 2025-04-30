وزير البترول: الاهتمام بالطاقة البشرية من أولويات القطاع لتعزيز بيئة العمل

وجه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، رسالة شكر وتقدير لكل العاملين بالقطاع على الجهود المبذولة، لجهودهم في العديد من الأنشطة البترولية المتنوعة التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال لقاء وزير البترول والثروة المعدنية مع وفد النقابة العامة للعاملين بالبترول بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

وأكد الوزير أنه حريص على الحديث على المحاور الست الأساسية لاستراتيجية عمل الوزارة، من أجل جذب استثمارات جديدة لتحقيق النمو المنشود في قطاع البترول، من خلال تكثيف مشروعات الاستكشاف والتنمية والإنتاج، لتوفير احتياجات المواطن المصري وتقليل الفاتورة الاستيرادية، والاستفادة من البنية الأساسية في قطاعي التكرير والبتروكيماويات، وإحداث نقلة نوعية في قطاع التعدين المصري لزيادة مساهمته في الناتج الإجمالي للدخل القومي، وبدأت إحدى خطوات ذلك بالموافقة المبدئية لمجلس النواب على مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وكذلك إعادة هيكلة مزيج الطاقة المصري بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للوصل إلى المزيج الأمثل الذي يعتمد على 42% من الطاقة المتجددة، وذلك بحلول عام 2030.

محاور استراتيجية للوزارة للاهتمام بالطاقة البشرية

وأوضح أن محور الاهتمام بالطاقة البشرية ركيزة أساسية وحقيقية للقطاع، وذلك من خلال تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية، لتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين، وكذلك الالتزام بالاشتراطات البيئية والتوسع في مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة الخضراء، مثل الأمونيا الخضراء بما لها من تأثير في جذب الاستثمارات، والمحور السادس الخاص بالتعاون الإقليمي لاستغلال موقع مصر الجغرافي الاستراتيجي والبنية الأساسية التي تمتلكها مصر من موانئ وشبكات خطوط أنابيب لنقل الزيت الخام والمنتجات والغاز الطبيعي ومصانع إسالة الغاز في ادكو ودمياط والتي تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

وأكد أن كل فرد بمنظومة العمل البترولي له دور تكاملي مهم لتحقيق هذه الاستراتيجية، وعلى الجميع التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد لصالح الوطن، لافتاً إلى أن النقابة العامة للعاملين بالبترول لها دور مهم في توصيل هذه الرسائل وهذا النهج للعاملين في كافة المواقع البترولية.

وأشاد المهندس كريم بدوي بجهود العاملين في مواجهة التحديات وتحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة الأخيرة، وفي هذا الصدد استعرض وكلاء الوزارة ورؤساء هيئة البترول والقابضة للبتروكيماويات وهيئة الثروة المعدنية أهم مؤشرات ونتائج الأعمال التي تحققت خلال الفترة يوليو 2024 حتى مارس 2825 والخطط المستهدفة خلال الفترة القادمة فى مجالات السلامة والصحة المهنية والبيئة وكفاءة الطاقة والإنتاج والاستكشاف والتكرير والبتروكيماويات وقطاع الثروة المعدنية.