«متحدث الخارجية» لـ«الوطن»: نعمل حاليا على استئناف اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

كتب - أحمد حامد دياب

قال السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن مصر دعت منذ اليوم الأول للحرب على قطاع غزة، إلى ضرورة العمل على وقف إطلاق النار والسماح الكامل بنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع والتوقف عن استهداف المدنيين، كما اضطلعت بجهود حثيثة للوساطة بالشراكة مع كل من قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أسفر عن التوصل لوقف لإطلاق النار في القطاع.

وأضاف متحدث الخارجية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «تعمل مصر حاليًا على استئناف الاتفاق وضمان التنفيذ الكامل لكافة بنوده ومراحله، كما اضطلعت مصر بالجهد الرئيسي في توفير المساعدات الإنسانية بالقطاع، حيث وفرت مصر وحدها أكثر من 70% من المساعدات الإنسانية».



وتابع «خلاف»: «كان الرفض المصري قاطعًا لأي شكل من أشكال التهجير للأشقاء الفلسطينيين من أرضهم، حيث اضطلعت بجهد رئيسي في تقديم بديل واقعي وقابل للتنفيذ، وذلك في شكل خطة متعددة المراحل لإعادة إعمار قطاع غزة، والتي حظيت بدعم عربي وإسلامي ودولي، كما تعتزم مصر تنظيم مؤتمر لإعادة إعمار غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية، بهدف توفير التمويل اللازم للخطة».

واختتم متحدث الخارجية حديثه، بالقول: «نأمل في أن تسفر تلك الجهود عن احتواء الوضع قريبًا واحتواء التداعيات الإنسانية الجسيمة للحرب، وبما يسهم في استعادة الهدوء والسلم والاستقرار الإقليمي».